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Britney Spears ha patteggiato l’accusa di guida in stato alterato. La mossa per evitare il carcere

04 Maggio 2026 - 20:38 Alba Romano
Britney Spears
Britney Spears
Per la pop star 12 mesi di libertà vigilata, un programma di riabilitazione e una multa

Niente carcere per Britney Spears. La pop star, 44 anni, ha patteggiato con il tribunale di Ventura, a nord di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di una violazione stradale minore legata alla guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto “wet reckless” (guida sconsiderata). La star era stata fermata il 4 marzo a Westlake Village dalla California Highway Patrol, che aveva notato la sua macchina procedere in modo irregolare e a velocità elevata. Subito dopo era stata accusata di guidare sotto l’effetto di droga o alcol, una contestazione che può portare al carcere, soprattutto se recidiva.

Una multa da oltre 500 dollari e un anno di libertà vigilata

così facendo Spears ha evitato lo scenario peggiore. Ora deve scontare 12 mesi di libertà vigilata, andare in riabilitazione per tre mesi e pagare una multa di 571 dollari. È stata inoltre condannata a un giorno di carcere, già considerato scontato. Richiesti anche controlli psicologici settimanali, visite psichiatriche due volte al mese e il divieto di possedere farmaci senza prescrizione valida

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