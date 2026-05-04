Britney Spears ha patteggiato l’accusa di guida in stato alterato. La mossa per evitare il carcere
Niente carcere per Britney Spears. La pop star, 44 anni, ha patteggiato con il tribunale di Ventura, a nord di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di una violazione stradale minore legata alla guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto “wet reckless” (guida sconsiderata). La star era stata fermata il 4 marzo a Westlake Village dalla California Highway Patrol, che aveva notato la sua macchina procedere in modo irregolare e a velocità elevata. Subito dopo era stata accusata di guidare sotto l’effetto di droga o alcol, una contestazione che può portare al carcere, soprattutto se recidiva.
Una multa da oltre 500 dollari e un anno di libertà vigilata
così facendo Spears ha evitato lo scenario peggiore. Ora deve scontare 12 mesi di libertà vigilata, andare in riabilitazione per tre mesi e pagare una multa di 571 dollari. È stata inoltre condannata a un giorno di carcere, già considerato scontato. Richiesti anche controlli psicologici settimanali, visite psichiatriche due volte al mese e il divieto di possedere farmaci senza prescrizione valida.