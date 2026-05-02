Primo maggio, sfida a colpi di karaoke tra Landini (Cgil) e Bombardieri (Uil) nel backstage del Concertone – Il video

I due sindacalisti sono stati intercettati anche quest'anno da Dejan Cetnikovic, di Radio Rock. Ecco le loro esibizioni

Mentre sul palco del Concertone del Primo maggio sfilano artisti di ogni genere, anche nel backstage si canta. Come ormai da tradizione, nel giorno della festa dei lavoratori i leader dei principali sindacati italiani si sono lasciati andare a una sessione di karaoke in compagnia di Dejan Cetnikovic, di Radio Rock. Lo scorso anno, Cetnikovic era riuscito a intercettare le esibizioni spaccatimpani dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Quest’anno, invece, si è dovuto accontentare di averne solo due: Maurizio Landini (Cgil) e Pierpaolo Bombardieri (Uil).

Le esibizioni sulle note di Rino Gaetano e Bertoli

Il segretario generale della Cgil ha scelto di cantare Pescatore di Pierangelo Bertoli. «La vorrei dedicare a mio fratello, che non c’è più ed era un amante di Bertoli. Voglio augurargli, e spero che sia lassù ad ascoltarmi, un buon Primo maggio», spiega Landini. Il suo collega Bombardieri, invece, opta per Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano e dedica la sua esibizione a «tutti i lavoratori e le lavoratrici che oggi hanno riempito le piazze d’Italia per ricordare che la dignità del lavoro è un valore importante».