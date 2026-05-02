Primo maggio, sfida a colpi di karaoke tra Landini (Cgil) e Bombardieri (Uil) nel backstage del Concertone – Il video
Mentre sul palco del Concertone del Primo maggio sfilano artisti di ogni genere, anche nel backstage si canta. Come ormai da tradizione, nel giorno della festa dei lavoratori i leader dei principali sindacati italiani si sono lasciati andare a una sessione di karaoke in compagnia di Dejan Cetnikovic, di Radio Rock. Lo scorso anno, Cetnikovic era riuscito a intercettare le esibizioni spaccatimpani dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Quest’anno, invece, si è dovuto accontentare di averne solo due: Maurizio Landini (Cgil) e Pierpaolo Bombardieri (Uil).
Le esibizioni sulle note di Rino Gaetano e Bertoli
Il segretario generale della Cgil ha scelto di cantare Pescatore di Pierangelo Bertoli. «La vorrei dedicare a mio fratello, che non c’è più ed era un amante di Bertoli. Voglio augurargli, e spero che sia lassù ad ascoltarmi, un buon Primo maggio», spiega Landini. Il suo collega Bombardieri, invece, opta per Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano e dedica la sua esibizione a «tutti i lavoratori e le lavoratrici che oggi hanno riempito le piazze d’Italia per ricordare che la dignità del lavoro è un valore importante».