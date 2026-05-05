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Bonelli: Oltre 8,5 mln di case sfitte in Italia, Piano Casa è favore a speculazione immobiliare – Il video

05 Maggio 2026 - 14:45 Redazione

(Agenzia Vista) Roma, 5 maggio 2026 “Questo Governo o meglio la Presidente Meloni è solo capace di fare propaganda. Con 14,5 mlrd del Ponte sullo Stretto si potrebbero acquistare nel mercato oltre 60 mila abitazioni, il Governo invece sceglie di fare un regalo alla grande speculazione immobiliare”, così Angelo Bonelli di Avs in una dichiarazione in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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