Deloitte al fianco dell'Ispi per formare i giovani al Next Milan Forum 2026 – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 04 maggio 2026 Deloitte, in continuità con gli anni precedenti, ha confermato il suo ruolo di Partner Ufficiale di NEXT Milan Forum 2026. NEXT è un'iniziativa promossa dall'ISPI (Istituto di Studi Politici Internazionali), con il supporto dell'Università Bocconi e dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che ha coinvolto oltre 1.000 giovani provenienti da più di 60 paesi. L'obiettivo è creare una rete globale di giovani talenti e futuri leader, offrendo una piattaforma per dialogare con rappresentanti istituzionali, esperti e leader aziendali su temi di rilevanza internazionale quali: Pace e Sicurezza, Crescita Sostenibile ed Equa, Diritti Umani e Empowerment delle Persone, Energia/Transizione Verde/Sicurezza Alimentare, Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione. Nel video intervegono: Fabio Pompei, Deloitte Central Mediterranean CEO Andrea Poggi, Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre, Deloitte Central Mediterranean Alessandro De Luca, Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre, Deloitte Italy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev