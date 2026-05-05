Djokovic a Piazzale Flaminio per allenamento in vista degli Internazionali di Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 L'attesa per l’avvio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026 è stata scandita da una giornata di allenamenti che ha visto i grandi protagonisti del circuito ATP testare la condizione agonistica in contesti d'eccezione prima del via del torneo previsto dal 6 al 17 maggio. Piazza del Popolo si è trasformata in un palcoscenico tennistico senza precedenti dove Novak Djokovic ha dato spettacolo davanti a una folla di appassionati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev