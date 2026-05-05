Gualtieri si arrampica sull'Ex Mattatoio di Testaccio: Restaurata la Tauromachia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2026 "A tornare visibile è in particolare il bellissimo gruppo scultoreo della Tauromachia che si trova in cima all'ingresso monumentale. Si conclude un altro importante tassello della rinascita dell'Ex Mattatoio di Testaccio. Finalmente possiamo vedere restaurati e restituiti alla loro originale bellezza le facciate d'ingresso e i muri perimetrali est del Mattatoio", così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un video pubblicato sui social. Courtesy: Roberto Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev