Guerra Ucraina, colpite due petroliere della flotta ombra russa, le immagini diffuse da Zelensky – Il video
(Agenzia Vista) Kiev, 05 maggio 2026 Le forze ucraine hanno colpito con successo due petroliere appartenenti alla cosiddetta "flotta ombra" russa nelle acque antistanti il porto di Novorossijsk, nel Mar Nero. L'operazione fa parte di una strategia mirata a colpire le infrastrutture logistiche ed economiche che finanziano lo sforzo bellico di Mosca, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev