Ultime notizie Alex ZanardiCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella scherza con Bisio alla presentazione dei David: A volte la realtà supera la fantasia – Il video

05 Maggio 2026 - 19:45 Redazione

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 Un fuori programma all’insegna dell’ironia ha animato la cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello presso il Palazzo del Quirinale. Protagonisti del vivace botta e risposta il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’attore Claudio Bisio. L’attore, prendendo la parola nel prestigioso Salone dei Corazzieri, ha ricordato le riprese del film del 2013 “Benvenuto Presidente!”, in cui interpretava un bibliotecario precario eletto accidentalmente Capo dello Stato, girate proprio tra le mura della residenza presidenziale. La pronta replica di Mattarella, che ha risposto dicendo "A volta la realtà supera la fantasia". Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ranucci si scusa con Nordio. La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento: «Se lo fa, pagherò a mie spese» – Il video

2.

Da Casalino a Matty il Biondo, fino a quello che si fa chiamare “Cupido” la carica dei candidati pop alle comunali del 24 e 25 maggio

3.

Piano Casa, a chi andranno i 100mila alloggi annunciati dal governo? Dalla nazionalità ai limiti Isee, tutti i requisiti

4.

Marianna Madia lascia il Pd e va con Renzi

5.

Sondaggio Swg, continua il calo dei partiti di governo. Scendono i 5 stelle, sale il Pd