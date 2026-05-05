Mattarella scherza con Bisio alla presentazione dei David: A volte la realtà supera la fantasia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 Un fuori programma all’insegna dell’ironia ha animato la cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello presso il Palazzo del Quirinale. Protagonisti del vivace botta e risposta il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’attore Claudio Bisio. L’attore, prendendo la parola nel prestigioso Salone dei Corazzieri, ha ricordato le riprese del film del 2013 “Benvenuto Presidente!”, in cui interpretava un bibliotecario precario eletto accidentalmente Capo dello Stato, girate proprio tra le mura della residenza presidenziale. La pronta replica di Mattarella, che ha risposto dicendo "A volta la realtà supera la fantasia". Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev