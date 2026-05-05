Regione Veneto rilancia albo delle badanti, Stefani: Modello innovativo di assistenza domiciliare – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 04 maggio 2026 “Più prossimità nei servizi di cura e più preparazione per offrire risposte professionali ai bisogni di una popolazione che invecchia sempre più in fretta. Il fine è quello di rafforzare il sistema di welfare territoriale regionale, puntando su una nuova organizzazione dell’assistenza domiciliare e su una rete di servizi sempre più integrata”, spiega Alberto Stefani, presidente della Regione del Veneto, introducendo una delibera approvata dalla giunta il 30 aprile scorso, con cui l’amministrazione regionale ha avviato una nuova fase di sviluppo delle politiche per la domiciliarità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev