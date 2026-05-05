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Schlein: Dispiace che Madia è andata via, Pd partito plurale, costruire alleanza progressista – Il video

05 Maggio 2026 - 19:45 Redazione

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 Schlein: Dispiace che Madia è andata via, Pd partito plurale, avanti per costruire alleanza progressista “Dispiace sempre quando qualcuno decide di andare via in questo caso Marianna Madia è stata la mia compagna di banco appena sono arrivata in Parlamento. Ho visto le sue dichiarazioni, dice di voler comunqaue contribuire a costruire l’alleanza progressista che stiamo portando avanti in maniera testardamente unitaria”, il commento della Segretaria Dem Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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