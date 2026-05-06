Bernardo Mattarella (Invitalia): Decreto incentivi utile, rendere sistema più flessibile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2026 "Condividiamo pienamente l'obiettivo di razionalizzare l'offerta agevolativa e rendere il sistema più flessibile: più rispondente alle esigenze concrete delle imprese e coerente con le priorità strategiche nazionali ed europee. Tuttavia, ci sono margini per ampliare il perimento della razionalizzazione dell'offerta agevolativa e assicurare la necessaria flessibilità dell'allocazione delle risorse", così Bernardo Mattarella amministratore delegato di Invitalia nelle commissioni Industria del Senato e Attività produttive della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev