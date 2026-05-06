Calenda: Rubio conta meno del due di picche, visita in Italia sarà una sceneggiata – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2026 "L'urgenza è che Trump la smetta di costruire guerre che distruggono l'economia occidentale. Dopodiché, Rubio conta meno del due di picche, perché quelli che contano sono Trump e Vance. Quindi quello che succederà è che ci saranno grandi strette di mano, la Meloni riparlerà della questione dell'Occidente senza capire che purtroppo — e lo dico da occidentalista — l'Occidente è stato distrutto da Trump.Rubio verrà qui, farà la sua sceneggiata", così Carlo Calenda di Azione in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev