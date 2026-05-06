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Fontana a inaugurazione Mostra '1946: nasce la Repubblica': Conoscere la storia per capire il futuro – Il video

06 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2026 "E purtroppo spesso questa storia viene ignorata, come se fossimo un po' in un tempo senza storia, se vogliamo poi questa sala è particolarmente adatta, diciamo a questo nome. Quindi io veramente mi auguro che soprattutto tante scolaresche e tanti ragazzi vengano a visitare questa mostra. Io credo sia fondamentale anche per il futuro della nostra Repubblica, anche per capire quanto è importante vivere in una democrazia, vivere in una Repubblica e non darlo per scontato", così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana in occasione dell’inaugurazione della Mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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