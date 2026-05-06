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Proposta di legge per Consiglio Regionale dei Ragazzi in Veneto, Stefani: I giovani sono il presente – Il video

06 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Venezia, 06 maggio 2026 “Manteniamo fede a una promessa e compiamo un ulteriore passo concreto nella valorizzazione delle potenzialità e del talento dei nostri giovani, rendendoli partecipi a pieno titolo alla vita della comunità regionale. Le loro idee saranno rappresentate concretamente in uno spazio di confronto tra loro e con le Istituzioni”, così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, annunciando la presentazione della proposta di legge per l’istituzione del Consiglio Regionale dei Ragazzi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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