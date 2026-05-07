Ultime notizie Alex ZanardiCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
POLITICAPunti di VistaVideo

50 esimo sisma Friuli, Meloni alla mostra 'Friuli 1976' con Mattarella – Il video

07 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Gemona, 06 maggio 2026 In occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso il monumento in memoria delle vittime del terremoto nel cimitero comunale di Gemona del Friuli. Successivamente, ha tenuto un intervento al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, riunito in seduta straordinaria presso il presso il Cinema Teatro Sociale e, infine, ha visitato la mostra “Friuli 1976. Una gran voglia di vivere nel segno del Messaggero Veneto”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il governo di Elly Schlein: nomi, ministeri e il Senato a Conte

2.

Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»

3.

Legge elettorale, corsa per il sì entro l’estate. Ma i costituzionalisti si dividono sul premio di maggioranza

4.

Ranucci si scusa con Nordio. La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento: «Se lo fa, pagherò a mie spese» – Il video

5.

David di Donatello, Mattarella scherza con Bisio. La battuta sui rollerblade e la risposta del Presidente (quello vero) – Il video