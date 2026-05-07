Fedriga: Ricordare il sisma in Friuli è occasione per disegnare il futuro – Il video

(Agenzia Vista) Gemona, 06 maggio 2026 Per noi è un onore, oggi, poter ricordare la storia di questa terra che non è solo una storia di tragedia, quella che ha colpito nel '76, ma è una storia di rinascita. Una rinascita che è stato un esempio a livello internazionale", così Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, al Consiglio regionale straordinario a Gemona, in occasione dei 50 anni dal sisma in Friuli. Courtey: Palazzo Chigi