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Fedriga: Ricordare il sisma in Friuli è occasione per disegnare il futuro – Il video

07 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Gemona, 06 maggio 2026 Per noi è un onore, oggi, poter ricordare la storia di questa terra che non è solo una storia di tragedia, quella che ha colpito nel '76, ma è una storia di rinascita. Una rinascita che è stato un esempio a livello internazionale", così Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, al Consiglio regionale straordinario a Gemona, in occasione dei 50 anni dal sisma in Friuli. Courtey: Palazzo Chigi

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