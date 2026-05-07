La bandiera libica viene sistemata sul balcone di Palazzo Chigi per la visita del premier Dbeibeh – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 7 maggio 2026 L’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il Primo Ministro libico Abdul Hamid Dbeibeh, capo del Governo di Unità Nazionale (Gnu) Ad aprile i due Governi della Libia hanno raggiunto un accordo su un bilancio nazionale unificato per la prima volta dal 2013 e hanno anche partecipato a esercitazioni militari sotto l’egida del Comando Africano degli Stati Uniti organizzati per la prima volta in Libia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev