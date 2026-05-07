Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di Garlasco
POLITICAPunti di VistaVideo

La bandiera libica viene sistemata sul balcone di Palazzo Chigi per la visita del premier Dbeibeh – Il video

07 Maggio 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 7 maggio 2026 L’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il Primo Ministro libico Abdul Hamid Dbeibeh, capo del Governo di Unità Nazionale (Gnu) Ad aprile i due Governi della Libia hanno raggiunto un accordo su un bilancio nazionale unificato per la prima volta dal 2013 e hanno anche partecipato a esercitazioni militari sotto l’egida del Comando Africano degli Stati Uniti organizzati per la prima volta in Libia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il governo di Elly Schlein: nomi, ministeri e il Senato a Conte

2.

Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»

3.

Legge elettorale, corsa per il sì entro l’estate. Ma i costituzionalisti si dividono sul premio di maggioranza

4.

Ranucci si scusa con Nordio. La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento: «Se lo fa, pagherò a mie spese» – Il video

5.

David di Donatello, Mattarella scherza con Bisio. La battuta sui rollerblade e la risposta del Presidente (quello vero) – Il video