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Mattarella: Italia ha formidabili risorse di umanità e morali in momenti difficili – Il video

07 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Gemona, 06 maggio 2026 "Un senso di fraternità che espressero anche tanti giovani, accorsi per prestare aiuto nei paesi e nelle campagne di un territorio che i più neppure conoscevano. Il nostro Paese conserva formidabili risorse morali di umanità e senso di unità, che sa esprimere nei momenti più difficili, prezioso patrimonio sociale e civile", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento al Consiglio Regionale Straordinario in Friuli, in occasione del 50° anniversario del terremoto in Friuli. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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