Mattarella: Non diffidare dai linguaggi dei giovani ma contribuirvi con suggerimenti rispettosi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 "I giovani sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne è un errore. È possibile, al contrario, contribuirvi con suggerimenti rispettosi e non invasivi", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento , in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev