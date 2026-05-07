Mattarella premia gli Alfieri della Repubblica: Adulti ignorano disagio dei giovani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Forse il grande mutamento demografico, l’andamento demografico che stiamo attraversando – e che dovremmo capovolgere – induce talvolta negli adulti una certa disattenzione nei confronti dei giovani. L’impressione è che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi. Che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti. Talvolta non ci si accorge del loro bisogno di orientarsi e anche, talvolta, del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui sono cresciuti i loro genitori", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento , in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev