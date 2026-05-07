Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di Garlasco
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella premia gli Alfieri della Repubblica: Adulti ignorano disagio dei giovani – Il video

07 Maggio 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Forse il grande mutamento demografico, l’andamento demografico che stiamo attraversando – e che dovremmo capovolgere – induce talvolta negli adulti una certa disattenzione nei confronti dei giovani. L’impressione è che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi. Che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti. Talvolta non ci si accorge del loro bisogno di orientarsi e anche, talvolta, del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui sono cresciuti i loro genitori", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento , in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il governo di Elly Schlein: nomi, ministeri e il Senato a Conte

2.

Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»

3.

Legge elettorale, corsa per il sì entro l’estate. Ma i costituzionalisti si dividono sul premio di maggioranza

4.

Ranucci si scusa con Nordio. La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento: «Se lo fa, pagherò a mie spese» – Il video

5.

David di Donatello, Mattarella scherza con Bisio. La battuta sui rollerblade e la risposta del Presidente (quello vero) – Il video