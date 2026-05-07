Meloni: In Polonia un milione di ucraini, la loro solidarietà una lezione per tutti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Ci siamo confrontati, ovviamente, sullo stato di avanzamento del processo negoziale per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina. In questi quattro anni la Polonia non ha mai fatto venire meno il proprio sostegno e la propria solidarietà nei confronti dell'Ucraina, e credo che anche qui dobbiamo ringraziare la Polonia, particolarmente per la solidarietà che ha dimostrato", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta col Presidente polacco Donald Tusk a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev