Tajani: Bisogna accelerare passaggio di fertilizzanti fondamentali per agricoltura attraverso Hormuz – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "L'obiettivo è quello di far passare gli alimenti necessari attraverso Hormuz e i fertilizzanti che sono fondamentali per lo sviluppo dell'agricoltura e per la produzione agricola. Quindi, in collaborazione con tutti i paesi che stanno partecipando a questo incontro, faremo in modo di accelerare i tempi di distribuzione, favorendo anche con azione politica diplomatica il passaggio", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione Italia/Fao/Med9 su blocco Hormuz e conseguenze per energia e fertilizzanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev