Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di Garlasco
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: Bisogna accelerare passaggio di fertilizzanti fondamentali per agricoltura attraverso Hormuz – Il video

07 Maggio 2026 - 21:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "L'obiettivo è quello di far passare gli alimenti necessari attraverso Hormuz e i fertilizzanti che sono fondamentali per lo sviluppo dell'agricoltura e per la produzione agricola. Quindi, in collaborazione con tutti i paesi che stanno partecipando a questo incontro, faremo in modo di accelerare i tempi di distribuzione, favorendo anche con azione politica diplomatica il passaggio", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione Italia/Fao/Med9 su blocco Hormuz e conseguenze per energia e fertilizzanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il governo di Elly Schlein: nomi, ministeri e il Senato a Conte

2.

Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»

3.

Legge elettorale, corsa per il sì entro l’estate. Ma i costituzionalisti si dividono sul premio di maggioranza

4.

Ranucci si scusa con Nordio. La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento: «Se lo fa, pagherò a mie spese» – Il video

5.

David di Donatello, Mattarella scherza con Bisio. La battuta sui rollerblade e la risposta del Presidente (quello vero) – Il video