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Parla Sempio: «Non ho ucciso Chiara, è un fatto atroce che non ho commesso» – Il video

08 Maggio 2026 - 22:26 Stefania Carboni
andrea sempio
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Il commento del 38enne letto a Quarto Grado: «Essere arrestato? Spero non accada»
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«Spero che ciò non accada perché, io questo fatto atroce, non l’ho commesso». È il commento di Andrea Sempio, letto questa sera nella trasmissione “Quarto Grado” su Retequattro da Gianluigi Nuzzi, sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiara Poggi. «È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia – ha detto Sempio conversando con delle persone a lui vicine -. Ad iniziare dai suoi parenti che ancora, dopo 20 anni, non vedono la parola fine relativamente all’aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza».

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