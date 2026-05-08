Tajani: A Rubio ho ribadito disponibilità dell'Italia per sminamento Hormuz a conflitto concluso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "Ho ribadito la disponibilità dell'Italia ad essere presente con la nostra Marina Militare, una volta raggiunto un cessate il fuoco stabile, per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione. Ho ribadito l'importanza dell'Italia nel Libano, della nostra disponibilità ad essere presenti anche in futuro in Libano, a svolgere un ruolo importante per garantire la stabilità, per rinforzare anche le forze armate regolari libanesi — cosa che stiamo già facendo con la nostra missione bilaterale", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina dopo l'incontro con il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev