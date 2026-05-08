Tajani a Rubio: Importante presenza Usa in Europa per rafforzare la Nato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "Ho ribadito che per noi è importante una presenza americana in Europa per rafforzare la NATO e, naturalmente, è importante anche un impegno forte degli europei da questo punto di vista, cosa che gli europei stanno facendo", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina dopo l'incontro con il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev