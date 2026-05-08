Trump: Cessate il fuoco resta, ma Iran ci ha provocato – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 08 maggio 2026 "Sì, lo è. Ci hanno provocato oggi. Li abbiamo spazzati via. Hanno tentato una provocazione. Io la chiamo una sciocchezza. Vi farò sapere quando non ci sarà più un cessate il fuoco. Non avrete bisogno di chiederlo. Se non ci sarà più il cessate il fuoco, non dovrete informarvi; vi basterà guardare l'enorme bagliore proveniente dall'Iran. E farebbero meglio a firmare", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev