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Veneto, la Corte dei Conti apre un’indagine sulla pista da bob di Cortina

08 Maggio 2026 - 10:32 Alba Romano
pista bob cortina corte dei conti
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La magistratura contabile indaga per danno erariale. La verifica sulle strutture
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La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina. Il reato ipotizzato è danno erariale e sarebbe stato connesso allo Sliding centre di Cortina D’Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani veneti del gruppo Nem. La magistratura contabile, inoltre, starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna, avvenuta nei giorni scorsi, dell’impianto a Simico, per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

I giudici vogliono verificare se i problemi riscontrati siano imputabili alla gestione dell’impianto da parte della Fondazione Milano Cortina durante i Giochi o sono antecedenti all’evento olimpico. In sostanza vogliono capire se vi sia un ammaloramento delle strutture, o un danneggiamento a causa del loro utilizzo.

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