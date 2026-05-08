Veneto, la Corte dei Conti apre un’indagine sulla pista da bob di Cortina

La magistratura contabile indaga per danno erariale. La verifica sulle strutture

La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina. Il reato ipotizzato è danno erariale e sarebbe stato connesso allo Sliding centre di Cortina D’Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani veneti del gruppo Nem. La magistratura contabile, inoltre, starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna, avvenuta nei giorni scorsi, dell’impianto a Simico, per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

I giudici vogliono verificare se i problemi riscontrati siano imputabili alla gestione dell’impianto da parte della Fondazione Milano Cortina durante i Giochi o sono antecedenti all’evento olimpico. In sostanza vogliono capire se vi sia un ammaloramento delle strutture, o un danneggiamento a causa del loro utilizzo.