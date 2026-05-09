Fitto: Dobbiamo consolidare il processo di rafforzamento europeo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2026 "L'Europa fa l'Europa, il dialogo transatlantico è importante e fondamentale e deve essere comunque un punto di riferimento, come lo è stato per decenni. Dobbiamo lavorare perché tutto ciò accada, sapendo che l'Europa deve fare l'Europa e che il processo di rafforzamento europeo deve essere sempre più consolidato", il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, a margine dell'evento 'Luci d'Europa' in Piazza del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev