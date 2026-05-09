Guerra in Iran, Trump sui negoziati di pace: «Mi aspetto oggi una risposta da Teheran» – La diretta

Secondo un report dell'intelligence americana citato dalla Cnn, Mojtaba Khamenei avrebbe ancora un ruolo cruciale nelle strategie iraniane. La Casa Bianca si aspetta sviluppi concreti sui negoziati di pace, ma sul memorandum di 14 punti proposto dagli Stati Uniti sembra ancora evidente lo stallo delle trattative

Lo Stretto di Hormuz è «la nostra arma nucleare»: il concetto, attribuito a Mohammad Mokhber, consigliere della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, fotografa quanto Washington avrebbe sottostimato secondo gli analisti la leva iraniana sul corridoio da cui transita il 20% del greggio mondiale, oltre a fertilizzanti e altre materie prime. Quando Donald Trump, sollecitato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha autorizzato i raid contro l’Iran, non sono state predisposte contromisure rispetto al ricatto degli ayatollah. Lo stesso Mokhber lo rivendica senza giri di parole: «Avere una posizione che permette di influenzare l’economia mondiale con una sola decisione è un’opportunità enorme, preziosa quanto una bomba atomica». Su questo sfondo si inserisce lo stallo intorno al memorandum di pace americano in 14 punti, di cui il segretario di Stato Marco Rubio da Roma ha assicurato: «L’aspettiamo in queste ore». Da Teheran filtrerebbe un’apertura su alcuni passaggi, ad esempio una tregua di 30 giorni propedeutica al negoziato, ma resta il muro sulla rinuncia totale al nucleare e sul controllo dello Stretto, che gli iraniani non intendono mollare perché un cedimento li riporterebbe a una posizione perfino peggiore di quella precedente al conflitto.

Petroliere colpite, blocco navale e il caso Ocean Koi

Dopo gli scontri della notte fra giovedì e venerdì, con tre cacciatorpediniere statunitensi presi di mira e la rappresaglia americana su installazioni militari del sud iraniano, anche ieri sono andate in scena nuove schermaglie, derubricate da Trump a «colpetti» con il cessate il fuoco formalmente ancora in piedi. I caccia F/A-18 partiti dalla portaerei nucleare George H.W. Bush hanno neutralizzato due petroliere iraniane, SeaStar III e Sevda, colpendone i fumaioli mentre, vuote, cercavano di rientrare in porto sfidando il blocco navale. L’ammiraglio Brad Cooper, alla guida del Centcom, calcola che la stretta abbia bloccato 70 petroliere per un valore di 13 miliardi di dollari. La difesa aerea degli Emirati ha intanto abbattuto due missili balistici e tre droni iraniani, con tre feriti, mentre Teheran accusa Abu Dhabi di aver collaborato ai raid statunitensi su Qeshm e gli stessi Emirati fanno transitare alcune navi con i transponder spenti per aggirare la chiusura. La mossa più spinosa arriva però dai Pasdaran, che hanno sequestrato la petroliera Ocean Koi, di proprietà cinese, rischiando un cortocircuito con Pechino, sponda di cui Teheran non può fare a meno. L’agenzia Tasnim, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, rilancia l’avvertimento dei militari: «Se gli Usa causeranno di nuovo problemi a Hormuz, la guerra potrebbe ricominciare». Sulla stessa linea il ministro degli Esteri Abbas Araghchi: «Ogni volta che si presenta un’opportunità di soluzione diplomatica, gli Stati Uniti optano per un’avventura militare sconsiderata».