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Mattarella depone una corona alla lapide di Aldo Moro in via Caetani per 40 anni dall'uccisione – Il video

09 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2026 Prima l'omaggio ad Aldo Moro, poi la partecipazione in Senato alle celebrazioni del “Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebra così la Giornata istituita in ricordo di quanti sono caduti per mano del terrorismo interno e internazionale, che dal 2007 ricorre il 9 maggio di ogni anno. In memoria dello statista, rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo del 1978 e ritrovato senza vita in via Caetani 55 giorni dopo, il 9 maggio, il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori sotto la lapide che ne ricorda l'uccisione. Presenti anche i Presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e rappresentanti delle amministrazioni locali. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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