A 16 anni uccide il vicino di casa, lui confessa in questura: «Mi sono difeso, mi molestava». Il caso a Palermo

Il delitto al Villaggio Santa Rosalia- Nella casa dell'uomo è stato trovato il corpo con il cranio fracassato

Si è consegnato spontaneamente in questura a Palermo un ragazzo di 16 anni, che poco dopo la mezzanotte ha raccontato agli agenti di aver ucciso un uomo di 51 anni. Secondo il racconto del ragazzo, citato da La Sicilia, l’uomo lo molestava da tempo: «Mi ha fatto avance sessuali e mi sono difeso». l delitto è avvenuto nell’abitazione della vittima, Pietro De Luca, di 69 anni (e non 51 come si era appreso precedentemente) nei pressi delle rive del fiume Oreto. Si entra da un cancello verde e, dopo avere percorso una stradina, si arriva nel casolare. Attorno ci sono stalle con cavalli e pollai.

Sono scattati i controlli che hanno permesso di rintracciare il cadavere della vittima. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi di rito. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile di Palermo, sotto il coordinamento della procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna. Al momento gli investigatori ritengono certo solo che il giovane, durante una lite degenerata, abbia colpito il vicino alla testa con un oggetto contundente, trovato all’interno dell’abitazione. Un solo colpo, sferrato al culmine dello scontro, sarebbe bastato a uccidere il pensionato.