Trump su Hantavirus: Situazione sotto controllo, ottime persone lo stanno studiando – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 08 maggio 2026 ""Sì, sembra che abbiamo la situazione sotto ottimo controllo. Conoscono molto bene quel virus. È in circolazione da molto tempo. Non è facilmente trasmissibile, a differenza del COVID. Ma vedremo. Lo stiamo studiando molto da vicino. Abbiamo ottime persone che lo stanno analizzando", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev