Trump mostra progetto per stadio campionato Ufc nel giardino della Casa Bianca – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 07 maggio 2026 "E sapete, nel parco proprio dall'altra parte della strada, avranno credo dalle 75.000 alle 100.000 persone, gratis. Allestiranno otto grandi schermi e trasmetteranno il combattimento. E qui fuori avremo 4.000 posti, proprio davanti alla porta principale della Casa Bianca", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al ricevimento di lottatori Ufc alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev