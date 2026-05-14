Guerra Usa-Israele-Iran, Sanders: «È illegale. E Trump è pericoloso» – La diretta

Il senatore Dem del Vermont all'attacco del presidente

Nel 76esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il senatore Dem del Vermont Bernie Sanders dice che Donald Trump è pericoloso e che quella in Iran è una guerra illegale. Poi spiega: «La politica deve tornare a occuparsi della realtà. Le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti, il 60 per cento degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie. Eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un Paese ricco. Solo chiamando le cose con il loro nome sconfiggeremo Donald Trump».

Sanders se la prende con gli oligarchi americani: «L’1 per cento della popolazione che possiede più del restante 93. Una manciata di miliardari che oggi hanno un potere senza precedenti. Gli Elon Musk, i Jeff Bezos, i Mark Zuckerberg e pochi altri che influenzano economia e politica, rendendo le disuguaglianze sempre più profonde e spingendo verso l’autoritarismo. Trump è uno di loro e conta sul loro appoggio».

Donald Trump invece «è un presidente molto pericoloso: con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale e distruttiva, proprio come Putin in Ucraina. Costringendoci a vivere in una sorta di anarchia dove il diritto internazionale non conta più. Possiamo far meglio di così. Spendendo quei miliardi di dollari per cibo e medicine invece che per ucciderci a vicenda». Mentre Israele «è stata a lungo una società liberale nel senso tradizionale. Netanyahu e il suo governo razzista di destra, l’hanno trasformato in altro. Hamas ha commesso un atto orribile, ucciso 1200 innocenti e preso centinaia di ostaggi. Israele aveva il diritto di difendersi. Ma quel che ha fatto è stato scatenare una guerra totale contro uomini, donne e bambini di Gaza, violando il diritto internazionale».

Sanders dice di ammirare Papa Leone: «Apprezzo il suo ribadire che i migranti vanno trattati con dignità e rispetto». In Italia incontrerà Elly Schlein, leader del Partito Democratico: «Le dirò che anche voi in Europa dovete concentrarvi di più sui bisogni della classe lavoratrice».