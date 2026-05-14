Meloni su case occupate: Per noi la proprietà privata è un diritto che va difeso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "E accanto a questo, come lei ricordava, c'è un altro principio fondamentale che è la legalità: per noi la proprietà privata è un diritto che va difeso e non è accettabile che un cittadino debba affrontare anni di attese e molte spese per rientrare in possesso della propria casa occupata abusivamente. Anche questo, chiaramente, ha un impatto economico, oltretutto", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev