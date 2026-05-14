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Meloni al Comint: Ok a documento strategico di politica spaziale nazionale – Il video

14 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2026 “La seduta di oggi del COMINT aggiunge un tassello in più alla strategia del Governo attraverso l’approvazione del Documento strategico di politica spaziale nazionale. È un passaggio cruciale, perché traduce in programmazione e azioni concrete gli indirizzi che questo Governo ha fissato”, così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Palazzo Chigi alla 29^ seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT). Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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