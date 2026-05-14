Meloni al Comint: Ok a documento strategico di politica spaziale nazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2026 “La seduta di oggi del COMINT aggiunge un tassello in più alla strategia del Governo attraverso l’approvazione del Documento strategico di politica spaziale nazionale. È un passaggio cruciale, perché traduce in programmazione e azioni concrete gli indirizzi che questo Governo ha fissato”, così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Palazzo Chigi alla 29^ seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT). Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev