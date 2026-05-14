Meloni al Premier Time: La casa non è un lusso ma un bene fondamentale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Grazie Presidente Romeo, questa interrogazione mi consente di tornare su un tema che è stato centrale per questo Governo fin dall’inizio del suo mandato. Siamo partiti dal principio molto semplice che la casa non è un lusso, ma un bene fondamentale, e che uno Stato giusto deve sostanzialmente aiutare chi ha diritto ad avere una casa popolare, sostenere chi lavora ma non riesce più ad affrontare i costi del mercato e difendere i cittadini dalle occupazioni abusive", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev