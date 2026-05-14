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Trump a Xi Jinping: Avremo un grande futuro insieme – Il video

14 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 14 maggio 2026 "E avremo un futuro fantastico insieme. Ho un tale rispetto per la Cina, per il lavoro che hai fatto… Sei un grande leader, lo dico a tutti: sei un grande leader. A volte alla gente non piace che io lo dica, ma lo dico lo stesso perché è vero. Io dico solo la verità", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al bilaterale con il presidente della Cina Xi Jinping a Pechino. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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