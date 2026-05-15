Fuorionda Crosetto: Conosco prezzi supermercati come Meloni? So tutto, sono un grandissimo esperto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2026 È stata presentata, presso la Biblioteca Centrale dell’Esercito, alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, la nuova piattaforma digitale dedicata ai “Portatori di Interesse”: un sistema innovativo pensato per creare un ponte diretto tra il Ministero della Difesa e il mondo dell’impresa, della ricerca e dell’innovazione. Piccolo fuorionda al termine del punto stampa, in cui Crosetto dice di essere esperto dei prezzi dei supermercati perché si ricorda tutto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev