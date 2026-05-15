Vigilanza Rai, Giachetti (IV) si ammanetta al banco della Camera: «Le manette le ho dovuto comprare a un sexy shop. Per la pipì ho un pannolone»- Il video

La protesta del deputato: «Qui finchè non si sblocca la Vigilanza Rai»

«Io, Signor Presidente, non mi arrendo e per questo, da questo preciso momento, passerò dallo sciopero della fame a quello della sete. Qui siamo nella casa della democrazia e allora voglio comunicarle, Signor Presidente, che ho deciso di rimanere qui, di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di Vigilanza. Di fronte al sequestro della Commissione di Vigilanza, io mi auto-sequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza». Con queste parole Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha comunicato nell’Aula della Camera il suo sciopero. Giachetti si è poi ammanettato al proprio banco parlamentare alla Camera.

Intervistato a Un Giorno da Pecora, il deputato ha spiegato: «Le manette, che sono legate allo scranno, le ho dovuto comprare a un sexy shop perché in Italia le manette non si possono vendere». «E se dovesse fare la pipì?», gli hanno chiesto i conduttori del programma. Giacchetti ha risposto: «Mi sono messo un pannolone, ho pensato a tutto». Poi ha dovuto interrompere il collegamento per parlare con il presidente Lorenzo Fontana, preoccupato per il protrarsi dello sciopero della fame e della sete. Alla Camera attivato il presidio medico, con ambulanza per Giachetti.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev