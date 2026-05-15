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Guerra Ucraina, 24 morti in un condominio colpito da un missile russo a Kiev – Il video

15 Maggio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 15 maggio 2026 Si è conclusa a Kiev l’operazione di ricerca e soccorso tra le macerie del condominio parzialmente distrutto da un attacco missilistico russo nelle scorse ore. Il bilancio finale parla di 24 vittime civili, tra cui tre bambini, nel solo edificio dove un intero ingresso è stato letteralmente sventrato dall'impatto, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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