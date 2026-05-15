Guerra Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e altre città, vittime e distruzioni – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 15 maggio 2026 Nelle ultime 24 ore la Russia ha sferrato un attacco su vasta scala contro l’Ucraina, impiegando oltre 1.560 droni e decine di missili. L’offensiva ha colpito duramente la capitale Kiev, dove si registrano danni in almeno 20 diverse località, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev