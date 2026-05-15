Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoGoverno MeloniJannik SinnerMaldive
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e altre città, vittime e distruzioni – Il video

15 Maggio 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Kiev, 15 maggio 2026 Nelle ultime 24 ore la Russia ha sferrato un attacco su vasta scala contro l’Ucraina, impiegando oltre 1.560 droni e decine di missili. L’offensiva ha colpito duramente la capitale Kiev, dove si registrano danni in almeno 20 diverse località, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

I ministri con l’amante e la Regola del Trenta

2.

Il gossip sul ministro con l’amante: «E la moglie sa tutto»

3.

Giuseppe Conte e le «voci preoccupanti» sulla salute, com’è andata l’operazione e l’esame istologico sul tumore: «Sono stati giorni duri»

4.

Dallo stambecco al piccione di città, tutti gli animali a cui si potrà sparare con il sì al ddl caccia (e c’è una stretta contro gli animalisti)

5.

Il ministro Nordio e i dubbi sulla condanna di Stasi: «Ma com’è stato possibile?». Cosa non gli torna su Sempio e Garlasco: «Anomalia mai vista prima»