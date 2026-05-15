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«Basta, sbloccate la commissione Vigilanza Rai». Giachetti si ammanetta al banco della Camera – Il video

15 Maggio 2026 - 12:23 Stefania Carboni
Il deputato: «Ho deciso di rimanere qui, passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete»
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«Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete». Con queste parole Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento nell’Aula della Camera, si è ammanettato al proprio banco parlamentare. «Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza -ha avvertito Giachetti- nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Ho allora deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai», ha concluso Giachetti.

Calenda con Giachetti: «La paralisi della Vigilanza non è più tollerabile»

«Siamo con Roberto Giachetti a fianco della sua battaglia civile e di libertà. La paralisi della commissione di Vigilanza ha precise responsabilità nella maggioranza di governo che, in spregio alle regole, ha perpetrato uno sconcio istituzionale non più tollerabile», ha commentato il leader di Azione, Carlo Calenda

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