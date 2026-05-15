Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoGoverno MeloniJannik SinnerMaldive
POLITICAPunti di VistaVideo

Xi a Trump: Cina e Usa devono evitare la 'trappola di Tucidide' e affrontare le sfide globali – Il video

15 Maggio 2026 - 10:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Pechino, Cina, 15 maggio 2026 "Tutto il mondo sta guardando il nostro incontro. Attualmente, una trasformazione mai vista in un secolo sta accelerando in tutto il mondo e la situazione internazionale è fluida e turbolenta. Il mondo è arrivato a un nuovo bivio. La Cina e gli Stati Uniti possono superare la trappola di Tucidide", così il Presidente della Cina Xi Jinping durante il bilaterale col Presidente degli Usa Donald Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

I ministri con l’amante e la Regola del Trenta

2.

Il gossip sul ministro con l’amante: «E la moglie sa tutto»

3.

Giuseppe Conte e le «voci preoccupanti» sulla salute, com’è andata l’operazione e l’esame istologico sul tumore: «Sono stati giorni duri»

4.

Dallo stambecco al piccione di città, tutti gli animali a cui si potrà sparare con il sì al ddl caccia (e c’è una stretta contro gli animalisti)

5.

Il ministro Nordio e i dubbi sulla condanna di Stasi: «Ma com’è stato possibile?». Cosa non gli torna su Sempio e Garlasco: «Anomalia mai vista prima»