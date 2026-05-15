Xi a Trump: Cina e Usa devono evitare la 'trappola di Tucidide' e affrontare le sfide globali – Il video

(Agenzia Vista) Pechino, Cina, 15 maggio 2026 "Tutto il mondo sta guardando il nostro incontro. Attualmente, una trasformazione mai vista in un secolo sta accelerando in tutto il mondo e la situazione internazionale è fluida e turbolenta. Il mondo è arrivato a un nuovo bivio. La Cina e gli Stati Uniti possono superare la trappola di Tucidide", così il Presidente della Cina Xi Jinping durante il bilaterale col Presidente degli Usa Donald Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev