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Taranto, bimba di 2 anni travolta da un’auto in retromarcia davanti a casa: è morta

16 Maggio 2026 - 17:29 Alba Romano
ambulanza 18enne investito
ambulanza 18enne investito
La tragedia nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe. Inutili i soccorsi
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Una bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto a due passi da casa sua. La tragedia è avvenuta venerdì sera, attorno alle 21.30, a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava nei pressi di casa quando un’auto guidata da un uomo l’ha travolta mentre muoveva in retromarcia. La famiglia della bimba è marocchina a alla guida dell’auto ci sarebbe stato un connazionale. L’uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e avrebbe chiamato il 118.

La corsa in ospedale, la morte e le indagini

Una volta arrivati sul posto i soccorritori hanno subito portato la bambina d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Dove però è arrivata già priva di vita. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e disporrà gli approfondimenti necessari.

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