Incidente in monopattino a Milano: ferito un 17enne. Tra pochi giorni scatta l’obbligo di targa: ecco come funziona

Chi circola senza contrassegno rischia una multa da 100 a 400 euro. A luglio arriva anche l'obbligo di assicurazione Rc

Un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Milano mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico. Tutto è accaduto intorno alle 8:15 di oggi, giovedì 14 maggio, in via Litta Modignani 50, nella zona Nord del capoluogo lombardo, all’altezza di un distributore di benzina. Il giovane è stato investito da una macchina, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso, ed è stato trasportato in codice giallo alla Clinica De Marchi. In un primo momento, le condizioni del ragazzo erano sembrate gravi, ma gli esami non avrebbero evidenziato gravi traumi alla testa, come si sospettava all’inizio.

Dal 16 maggio scatta l’obbligo di targa

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e la necessità di nuove norme per la circolazione dei monopattini elettrici. Tra pochi giorni scatta l’obbligo di contrassegno. A partire dal 16 maggio, chi non rispetta questa novità rischia di incappare in una multa che va dai 100 ai 400 euro. Per richiedere la targa, è sufficiente autenticarsi al Portale dell’automobilista autenticandosi con Spid o Cie. Il contrassegno, che va ritirato alla Motorizzazione, non sarà legato al mezzo, ma al proprietario, attraverso l’associazione automatica tra i codici della targa e il codice fiscale del richiedente, e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo.

Da luglio serve anche l’assicurazione

È slittato di due mesi, invece, l’obbligo per i monopattini elettrici che circolano in Italia di dotarsi di un’assicurazione Rc. Nelle scorse settimane, il ministero dei Trasporti e quello delle Imprese hanno accolto la richiesta di Ania, l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, che da tempo sottolineava problemi di natura tecnico-amministrativo. L’obbligo assicurativo, inizialmente previsto per il 16 maggio, è stato posticipato al 16 luglio, così da dare tempo alle aziende del settore di organizzarsi in vista della svolta normativa.

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi