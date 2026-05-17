Milano, botte e spintoni per il nuovo orologio Swatch in edizione limitata – Il video

Il nuovo modello Swatch è in vendita a 385 euro ma sulle piattaforme c'è chi lo sta già rivendendo a 2mila euro

Royal Pop è il nuovo orologio da taschino creato da Swatch in collaborazione con Audemars Piguet. La sua commercializzazione – prevista per oggi, domenica 17 maggio – era molto attesa, tanto che ieri a Milano chi voleva acquistarlo si era già messo in coda davanti ai negozi di corso Vittorio Emanuele e di piazza Gae Aulenti, dove è scoppiata una ressa tra le persone in coda quando gli orologi disponibili (160 in tutto) sono terminati. Il nuovo prodotto di Swatch costa i 385 ma sulle piattaforme di “second hand” il prezzo è già schizzato oltre i 2mila euro.