Carotenuto (M5s) a bordo della Flotilla: Fermare Israele e liberare gli equipaggi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2026 "Abbiamo visto navi da guerra e piccole imbarcazioni veloci israeliane e subito dopo abbiamo perso la connessione internet a Starlink. Noi stiamo cercando di raggiungere le acque territoriali turche. Abbiamo saputo che due imbarcazioni sono state intercettate. Ilmio appello alle autorità italiane e internazionali è di intervenite per liberare subito tutti questi equipaggi composti da attivisti pacifisti che non farebbero male a una mosca e che vogliono solo la fine del genocidio in Palestia. Non possiamo più consentire a Israele tutte queste violazioni del diritto internazionale. Fermiamo Israele per liberare gli equipaggi della Flotilla e liberare la Palestina dalle inaccettabili violenze che sta subendo", così il deputato M5S Dario Carotenuto in un video messaggio lanciato dall'imbarcazione turca della Global Sumud Flotilla su cui is trova, la Kasri Sadabat. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev