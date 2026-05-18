L’Idf abborda la Sumud Flotilla al largo di Cipro

Sequestrate le navi. L'avvertimento del ministero

Soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro.

Tornate indietro

Prima del sequestro la Marina israeliana aveva invitato «tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare immediatamente indietro». Il ministero degli Esteri ha pubblicato una nota in cui dice che nella flottiglia di aiuti umanitari non ci sono aiuti umanitari: «Questa volta, due violenti gruppi turchi – Mavi Marmara e IHH, quest’ultimo designato come organizzazione terroristica – fanno parte della provocazione. Lo scopo è quello di favorire Hamas, distogliere l’attenzione dal rifiuto di Hamas di disarmarsi e ostacolare i progressi del piano di pace del presidente Trump”, continua la nota diffusa su X.

Trovata pubblicitaria

Israele bolla anche questa volta la Flotilla come trovata pubblicitaria. «La Striscia di Gaza e’ inondata di aiuti», sostiene il ministero degli Esteri, «solo da ottobre 2025, oltre 1,58 milioni di tonnellate di aiuti umanitari e migliaia di tonnellate di forniture mediche sono entrate a Gaza. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza», conclude la nota. Secondo i dati di tracciamento, la Global Sumud Flotilla, che comprende circa 57 imbarcazioni, si trova attualmente a ovest di Cipro, dopo essere partita giovedì dalla costa mediterranea della Turchia.

Gsf: persi i contatti con una nave

La Global Sumud Flotilla ha dichiarato di avere perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. «Due navi da guerra sono state avvistate nei pressi delle imbarcazioni nel Mediterraneo. Abbiamo perso i contatti con una delle nostre imbarcazioni, che è stata molestata dall’esercito israeliano», ha affermato l’unità di crisi della Flotilla, come riferisce Anadolu, secondo cui «la marina israeliana sta attaccando la Global Sumud flotilla in acque internazionali» mentre secondo i media israeliani i soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Flotilla al largo delle acque di Cipro.