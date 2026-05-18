Trump investe milioni nella catena di sushi famosa per i gadget di Hello Kitty

I documenti finanziari del presidente Usa svelano l'acquisto di azioni Kura Sushi ma secondo il portavoce della Trump Organization il tycoon non partecipa direttamente alla gestione del suo patrimonio

Donald Trump ha scommesso sul sushi con il nastro trasportatore. Secondo le ultime dichiarazioni finanziarie del presidente degli Stati Uniti, il 2 febbraio scorso sono state acquistate azioni della catena Kura Sushi USA per un valore compreso tra 1 e 5 milioni di dollari. E il mercato ha reagito immediatamente: lunedì 18 maggio il titolo della società quotata al Nasdaq è salito di oltre il 6 per cento.

Chi gestisce il patrimonio di Trump?

L’operazione è emersa all’interno delle migliaia di transazioni effettuate nel primo trimestre per conto di Trump, che comprendono anche partecipazioni in giganti tecnologici come Amazon e Nvidia, oltre a società della ristorazione come Chipotle Mexican Grill e DoorDash.

Secondo un portavoce della Trump Organization, citato da Bloomberg, il patrimonio del presidente sarebbe gestito da istituzioni finanziarie indipendenti e Trump non parteciperebbe direttamente alle decisioni di investimento. Una precisazione che arriva mentre continuano le polemiche sui possibili conflitti di interesse legati alle attività economiche del presidente durante il mandato.

I risultati del kaiten-sushi

Ma a colpire molti osservatori è soprattutto la natura dell’investimento. Kura Sushi è infatti una catena famosa per il kaiten-zushi, il sushi servito su nastro trasportatore, e per il suo programma promozionale “Bikkura Pon”, che premia i clienti con piccoli gadget ogni 15 piatti ordinati. Nel trimestre conclusosi il 28 febbraio, i premi includevano personaggi di Kirby e Hello Kitty.

Fondata in Giappone dalla casa madre Kura Sushi e poi espansa negli Stati Uniti con una società separata quotata a Wall Street, la catena conta oggi 88 ristoranti americani. Ad aprile l’azienda ha annunciato risultati superiori alle attese: le vendite a parità di negozi sono cresciute dell’8,6%, mentre il traffico clienti è aumentato del 4,3%. I dirigenti hanno attribuito parte del successo proprio alle campagne promozionali legate ai gadget e a un confronto favorevole con l’anno precedente.

Il dubbio dei giapponesi: Trump avrà mai mangiato sushi?

I risultati positivi hanno spinto la società a rivedere al rialzo le proprie stime per il 2026. E il tempismo dell’investimento di Trump non è passato inosservato: l’acquisto del 2 febbraio è arrivato pochi giorni dopo il lancio della promozione dedicata a Hello Kitty e circa una settimana dopo l’ingresso nel consiglio di amministrazione di Claudia Schaefer, manager proveniente da Smoothie King.

L’investimento di Trump ha suscitato sorpresa in Giappone: secondo The Japan Times molti si sono chiesti se Trump abbia mai mangiato pesce crudo e riso in vita sua.